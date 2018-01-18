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Akşener ifade verdi

Akşener ifade verdi.20192
  • Giriş : 18.01.2018 / 08:40:00

İYİ Parti'yi kuran Genel Başkan Meral Akşener, ifade verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilmesi sonrası İYİ Parti'yi kuran ünlü siyasetçi Meral Akşener, 'Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları var' sözlerinden dolayı ifade verdi.

Meral Akşener, “Kampların olup olmadığı, devletin imkanlarıyla tespit edilebilir. Ben önemli bir duyumu basınla paylaştım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiaları kapsamında Ankara Başsavcılığı’na dün ifade verdi. Akşener’in elinde herhangi bir belge ve fotoğraf olmadığı, bu nedenle Başsavcılığa sadece sözlü beyanda bulunduğu belirtildi.

Akşener ve parti yöneticileri, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğu, bunların seçim döneminde rol alacakları ve istenmeyen bir sonuç durumunda karışıklık çıkaracaklarına yönelik iddiaları gündeme getirmişti. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirten hükûmet yetkilileri, Akşener’e sert tepki göstermişti. Bunun üzerine Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bilgisine başvurulmak üzere çağrılmıştı. Dün öğle saatlerinde Ankara Adliyesi’ne avukatıyla birlikte gelen Akşener, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç’e bilgi sahibi sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade verdi.

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