Akşener, ilk o ülkeyle ilişkileri düzeltecek
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aksaray'da yaptığı konuşmasında Suriye politikasına değindi ve seçildiği takdirde ilk işinin Suriye ile arasını düzeltmek olacağını belirtti.
Meral Akşener, özetle şu ifadeleri kullandı:
Havalimanınız yılan hikayesine döndü. Allah onu bitirmeyi bana nasip edecek. 2018 bütçesinde tam 14 milyar Türk lirası size ayrılmış ama 36 milyar Türk lirası size ayrılmalıydı. Elektriğinizin, mazotun, yemin fiyatı düşük olması lazımdı. 36 milyar lira çiftçiye para ayrılması lazımdı. Paranın yarısını iç ettiler. Osmanlı’dan miras kalanlar yıkılıyor, TİKA dünyaya para dağıtıyor. Siz mazotu 6 liraya kullanın, TİKA gitsin Kolombiya’da okul yapsın. Bütün bu düzen değişecek. Türkiye’de ekonomiyi, çiftçiyi, dış politikayı, eğitimi mezara gömdüler.
Suriye’nin içine elini soktu, Tam 4 milyon Suriyeli mültecimiz var. 150 milyar Türk lirası para harcanmış. Aşağı yukarı 35 milyar dolar ediyor. 150 milyar Türk lirasıyla neler yapılabilirdi bir düşünün? Kaç fabrika, kaç hastane, kaç okul? Çiftçinin hangi dertleri çözülebilirdi bir düşünün. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltmek olacak. Mültecileri vatanlarında mutlu, mesut, özgür yaşamaları için sağlıklı bir şekilde suhuletle memleketlerine geri göndereceğim.
TRT’yi satıyorum, her yıl 2,5 milyar lira harcanıyor. O da cepte. Sarayın 13 günlük masrafı şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Cumhurbaşkanı olunca inin o arabalardan diyeceğim. 8,5 milyar lira da cepte. İsrafı bitireceğiz, eğitimi düzelteceğiz. Yeni Aziz Sancar’ların yolları kapalı. Yolları beraber açacağız. Havaalanını yapacağız inşallah. Bir de demiryolu meselesi var. TİKA'nın harcadıklarının yüzde birini Aksaray'a yatırsak demiryolunuz uçar. Allah nasip ederse demiryolunu da bitirmek bana nasip olacak. Sağlık Bakanlığı’nın TİKA’nın bütçesiyle aynı. MİT’in bütçesi TRT’nin bütçesinden düşük. 5 yılın sonunda Türkiye hayvan ithalatını bırakacak. Mardin'e gittim bayram öncesi. Mardin bütün Ortadoğu'ya hayvan ihraç eden bir şehrimizdi. Şu anda hayvan ithalatı almış başını gidiyor. Amerikan çiftçisi mazotu kaça kullanıyorsa siz de o fiyata kullanacaksınız..
Atamamayan öğretmenlerin sorununu çözeceğiz. Emekliye bin lira yatırmaya çalıştılar, onu da beceremediler. Çünkü vatandaşı mutlu etmek gibi bir gayeleri yok.
NTV
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