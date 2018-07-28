Akşener'in evinin önünde hareketlilik
Kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için partililer seferber oldu. Akşener'i destekleyen partililer, ünlü siyasetçiyi ikna etmenin peşinde.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener’i ikna için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan İYİ Parti kurulları seslerini duyurmak için yeni eylemler planlamaya başladı. Partinin tüm yöneticileri, il ve ilçe teşkilatları bugün Türkiye’nin dört bir yanından oluşturdukları konvoylarla Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önüne gidecek.
‘Meral Akşener’e Gidiyoruz’ sloganıyla yola çıkılırken, ‘Büyük Türk Milleti’ diye başlayan bir de çAğrı yapıldı. ÇAğrı metninde, şu ifadelere yer verildi: “Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için. Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için. Koltuğa yapışan değil, gerek gördüğünde kalkabilme cesaretini gösterebildiği için.”
Yol boyunca yapılacak canlı yayınlar, röportajlar Akşener’in evinin önüne kurulacak dev ekrana anlık yansıtılacak. Saat 18.00 gibi Akşener’in evinin önünde olmayı planlayan partililer hep bir ağızdan Akşener’in sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Benzemez kimse sana’, ‘Drama Köprüsü’nü seslendirecek. Akşener’in ‘Sizi çok sevdim be’ sözlerinden esinlenilerek hazırlanan ‘Biz de seni çok sevdik be’ şarkısı da ilk kez seslendirilecek.
Akşener’in evinin olduğu sokak, partinin ambleminden yola çıkılarak ‘Güneş Sokak’a dönüştürülecek. Kurultayın yapılacağı 12 Ağustos’a kadar evin önündeki etkinlikler devam edecek.
HÜRRİYET
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