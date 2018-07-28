Facebook Twitter Rss

Akşener'in evinin önünde hareketlilik

Akşener'in evinin önünde hareketlilik.36065
  • Giriş : 28.07.2018 / 17:24:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde hareketlilik yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İYİ Parti kurucusu ve Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrası partililer büyük üzüntü yaşadı. Akşener'i sevenler evinin önünde kamp kurdu.

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı. İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti. Saat 17.30 sularında Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

HÜRRİYET

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik felç oldu

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'ye Brunson üzerinden yüklendi.

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşını aradı.

 

Külliye'den ABD için açıklama!

Külliye'den ABD için açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a mektup

Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a mektup

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'a mektup gönderdi.

 

Akşener geri dönüyor

Akşener geri dönüyor

Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığına geri dönmeye hazırlanıyor.

Binali Yıldırım İzmir'e geldi

Binali Yıldırım İzmir'e geldi

TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, yeni görevinden sonra ilk kez İzmir'e geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya