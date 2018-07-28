Akşener'in evinin önünde hareketlilik
İYİ Parti kurucusu ve Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrası partililer büyük üzüntü yaşadı. Akşener'i sevenler evinin önünde kamp kurdu.
Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı. İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti. Saat 17.30 sularında Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.
HÜRRİYET
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