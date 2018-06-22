Akşener, İstanbul mitinglerini iptal etti
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Meral Akşener, İstanbul mitinglerini iptal etti. Kararın nedeninin trafik kazasında hayatını kaybeden milletvekili adayı İbrahim Özyer olduğu öğrenildi.
İYİ Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken Kırıkkale'de kaza yapan Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.
Özyer'in cenazesi dolayısıyla İstanbul mitinglerinin iptal edildiğini duyuran Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz değerli arkadaşım İbrahim Özyer'in cenazesi nedeniyle 23 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan İstanbul'daki tüm mitinglerimiz iptal olmuştur. Merhumun naaşı öğle namazını müteakiben Samsun Büyük Cami'den kaldırılacaktır" ifadesini kullandı.
SPUTNİK
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