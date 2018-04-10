Facebook Twitter Rss

Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak

Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak.20192
  • Giriş : 10.04.2018 / 14:39:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhtemel ittifakı anlatan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray,"Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştık. Genel seçimlerde de işbirliği mümkün" dedi.

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak yapmaya hazırlanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve SP lideri Temel Karamollaoğlu görüşmesini hatırlattı ve “Parlamenter sistem ve yeni anayasa konusunda ilkelerimiz uyuşuyor” diye konuştu. Çıray, 2019'da muhtemel ittifakı “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” sözleriyle ifade etti. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi: Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır. (sözcü)

MİLLİYET

Kılıçdaroğlu'ndan AYM üyelerine çağrı

İran'dan tehdit gibi açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Bakan'ı yanına çağırdı!

Erdoğan, Bakan'ı yanına çağırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan'ı yanına çağırdı.

Bakan: 20 yıl olan cezayı 40 yıla çıkaracağız

Bakan: 20 yıl olan cezayı 40 yıla çıkaracağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

 

Bakan: Afrin'de kalacağız

Bakan: Afrin'de kalacağız

Afrin ile ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den açıklama geldi.

Bahçeli'den OHAL açıklaması

Bahçeli'den OHAL açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL ile ilgili açıklama yaptı.

 

Erdoğan teşvik paketini açıkladı!

Erdoğan teşvik paketini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje bazlı teşvik paketini açıkladı.

Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya

Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya