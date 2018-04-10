Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak
Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhtemel ittifakı anlatan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray,"Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştık. Genel seçimlerde de işbirliği mümkün" dedi.
İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak yapmaya hazırlanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve SP lideri Temel Karamollaoğlu görüşmesini hatırlattı ve “Parlamenter sistem ve yeni anayasa konusunda ilkelerimiz uyuşuyor” diye konuştu. Çıray, 2019'da muhtemel ittifakı “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” sözleriyle ifade etti. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi: Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır. (sözcü)
MİLLİYET
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