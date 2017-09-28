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Akşener partinin adını açıklayacak!

Akşener partinin adını açıklayacak!.12491
  • Giriş : 28.09.2017 / 08:09:00

Ünlü siyasetçi Meral Akşener yeni partisinin adını açıklayacak.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener, yeni partisinin İstanbul ayağında Avcılar'daki Mira Palas Düğün Salonu'nda sevenleriyle buluştu. Akşener'in bu toplantıda kurucuları açıkladığı öğrenildi.

Akşener’in verdiği bilgiye göre kurulda şu isimler yer alıyor:

Emekli büyükelçiler Ahmet Erozan ve Tugay Uluçevik, eski bakanlar Aydın Tümen ve Suat Çağlayan, eski milletvekilleri Cevher Cevheri (Adana), Kazım Ataoğlu (Bingöl), Âşık Veysel’in torunu işkadını Çiğdem Özer, Tokyo Üniversitesi’nden Elif Gökdemir, 15 Temmuz gazisi olan eski emniyet müdürü Fatih Eryılmaz.

ADI 25 EKİM’DE AÇIKLANACAK
Akşener açıklamasında, partinin adının ve ambleminin 25 Ekim’de ilan edileceğini belirtti. Partide kadın kollarının olmayacağını, kadınların her kademede bulunacağını, yüzde 30 oranında kadın kotası uygulanacağını söyledi.

Akşener etkinlikler için salon bulmakta çok zorlandığını ve Ankara’da eşiyle kaldığı üç ayrı otelden parasını ödediği halde odadan çıkarıldığını anlattı. Akşener, otel yetkililerinin kimi bakanlık görevlilerinin baskısı altında bu yola başvurmak zorunda kaldığını söyledi.

GÜNEYDOĞUYA GİDECEK
Akşener şöyle devam etti: “Benim eşim Rizelidir. Erdoğan da Rizeli. Benim bildiğim kadarıyla Erdoğan, kendisine ‘Bir kadından korktu’ dedirtmez” dedi.

Tutuklanma endişesinin olmadığını belirten Akşener, şunları söyledi: “14 ay oluyor. ‘Bir şey varsa tutuklayın’ dedim. Çok iftiralar attılar. Ben de iddiasını ispatlamayan şerefsizdir dedim. Hâlâ şerefsiz şerefsiz dolaşıyorlar.”

Akşener, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ev kiraladığını, 25 Ekim’den sonra ilçeye giderek bayram sofrası kuracaklarını, daha sonra da 15 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerini gezerek, vatandaşla biraraya geleceğini söyledi. Akşener, bölgede AKP ve HDP arasında üçüncü güç olacaklarını iddia etti.

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