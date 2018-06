Akşener: Pensilvanya'dan talimat almadım

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Bolu 'daki mitinginde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili iddiaları yanıtladı.Bolu’da konuşan İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Pensilvanya’dan talimat almadığını bir kez daha vurguladı.İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Bolu ’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Miting sırasında sağanak yağış etkili oldu.Köroğlu’yu hatırlatarak konuşmasına başlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:"Tarzan zorda, Abbas yolcu. Süper baskın seçim yapıyorlar. Her şey iyiye gidiyorsa niye seçim yapıyorsun. Her şey kötüyse sizi niye seçelim? Kaçmak için şimdi yer aranıyor. Şu ana kadar 70 ile gitmişim, 110 miting yapmışım. 250 bin imza ile beni aday gösterdiriniz, Allah hepinizden razı olsun. İktidarın yumruk gibi kafaya indiği bir dönemde cesurların, milletin hareketi olan iyi parti çıktı. Sayemizde OHAL şartlarında bile neşeli, vaatlerin anlatıldığı bir seçim kampanyası yapılıyor.Ekonomi ve eğitim ayvayı yemiş, tarım mezara girmiş, dış politikada en itibarsız dönem yaşanıyor. Bilerek insanlarımızı yoksullaştırıp, böyle iktidarda kalma yolunu seçtiler. 9 milyar dolarlık tarım ithalatı var. Bu tarımla uğraşan 1 milyon insanın işsiz olması demek. Hem inek hem saman ithalatının yapıldığı bir ülkeyiz, şaka gibi. Gence iş bulmak bu devletin görevidir. Gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Emeklilere ikramiye verilmesini de beceremediler. Bakanlar milletvekilleri otomobillere biniyor. 8 milyar TL tutuyor, kiralık araçların yıllık parası. Ben seçilir seçilmez diyeceğim ki; inin aşağıya.Suriye’nin iç işlerini elini soktu, 4 milyon Suriyelimiz oldu. O insanlara acıyorum. İlk işim Suriye ile ilişkilerimizi düzeltmek. Suriyelileri sağ salim ülkelerine göndereceğim. 150 milyar Türk lirası harcandı. 50 milyar dolar her yıl sanayi yatırımı yapacağız. Gençlerimizi işsiz bırakmayacağız. Yüzde 11’lik işsizliğini 5 yılda 5,6’ya indireceğiz. TRT için yıllık 2.5 milyar lira sizin cebinizden çıkıyor. Ben TRT’yi satıyorum. Alın size bir kaynak daha.Bilmeden bir arı kovanına çomak sokmuşum. Binali Yıldırım çıktı, TİKA’yı satacağımı söyledi. Hem yalan söyledi, hem iftira attı. Biz başbakan sözlerinin arkasında durur. Benim dokunulmazlığım yok, varsa gereğini yaparsın. Pensilvanya’dan ben talimat almadım. Bana milletimin dışında talimat verecek yiğit anasından doğmadı. 2,5 yıldır ispatlamazsınız şeresizsiniz dedim. Başbakan da buna katıldı.Fabrikaları satmışlar. Haklarını yemeyelim, Kolombiya’da okul açmışlar. Çatlasanız da patlasanız da TİKA’yı önümüze alıp yolsuzluklara bakacağım. AFAD diye bir kurum var, şimdi ona çalışacağız. Türkiye’nin kaynakları yeterli."NTV