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Akşener: Şerefsiz şefefsiz geziyorlar

Akşener: Şerefsiz şefefsiz geziyorlar.25239
  • Giriş : 20.06.2018 / 10:06:00

Akşener, hakkında çıkan FETÖ iddialarına sert cevap verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu iddialarına sert cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener, hakkındaki FETÖ suçlamalarının iftira olduğunu belirtirken "Milletimin dışında bana talimat verecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı" dedi. Akşener, FETÖ suçlamaları hakkında geçmişte 'Gereğini yapmazsanız şerefsizsiniz' dediğini hatırlattı ve "Şerefsiz şerefsiz geziyorlar" diye ekledi.

Dün Bolu’daki mitinginde konuşan Meral Akşener, hakkındaki FETÖ suçlamalarına yine sert çıktı.

“Ben bilmeden arı kovanına çomak sokmuşum. TİKA ile ilgili ‘Büyük çiftlik olmuş, devlet kurumlarını elimize alacağız’ dedim. Binali Yıldırım çıktı, Pensilvanya’dan talimat alıp, TİKA’yı kapatacağımı söyledi. Koskoca Başbakan çıkıyor, yalan söylüyor. Bir başbakan söylediklerinin arkasında durur. Yalancı, iftiracı damgasını yemez. Benim dokunulmazlığım yok, gereğini yap kardeşim. Pensilvanya’dan ben talimat malimat almadım. Milletimin dışında bana talimat verecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı. 2.5 yıldır bu kereste gibi adamlara ‘Sözünüzün gereğini yapın, yapmazsanız şerefsizsiniz’ dedim. Şerefsiz şerefsiz geziyorlar.

TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyormuş. 6.5 milyar doları sizin paranız. Fabrikaları yapmak yerine satmışlar ama Kolombiya’da okul açmışlar, Ekvador’un denizini temizlemişler. Sendikalara bina yapmışlar. Daha ilginci var, Mali diye bir ülkenin, onların meclisini yeniden yapmışlar. Rahmetli Özal tarafından Türk Cumhuriyetleri ile köprü olsun, diye kurulmuş olan TİKA’nın bugün yapmış olduğu işler. Hangi yandaş bedava para almış, hangi yolsuzluklar var; bunların hepsine tek tek bakacağız, gereğini yapacağız. AFAD diye kurum var, onu çalışıyoruz. Çıkacak ortaya.

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