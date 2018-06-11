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Akşener: Suriyelileri ülkeden yollayacağız

Akşener: Suriyelileri ülkeden yollayacağız.14535
  • Giriş : 11.06.2018 / 17:15:00
  • Güncelleme : 11.06.2018 / 17:50:10

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Suriyelilerle ilgili vaatte bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ülkedeki kaostan Türkiye'ye kaçan Suriyelilerle ilgili vaatte bulundu. Akşener, Suriyelileri ülkesine geri göndereceğini söyledi.

Meral Akşener, "4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep'te iftar edeceğiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Akşener, kendisine yönelik FETÖ'den talimat verildiği iddialarına tepki gösterdi. Akşener, "Başbakan Binali Yılırım, eğer FETÖ bana talimat verdiyse gereğini yap, sen orada dedikodu için durmuyorsun. FETÖ ülkeyi ele geçirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Hem yalancılık yapıyorsunuz, hem iftira atıyorsunuz" dedi.

Akşener, özetle şunları söyledi:

4.5 milyon insanın borçlarını sileceğiz dedik. Çiftçimiz 6 liradan mazot kullanıyor. ABD çiftçisi mazotu ne kadardan kullanıyorsa benim çiftçim de aynı fiyattan mazotu kullanacak. Yem ve gürbenin teşvik edilmesini sağlayacağım. Çiftçinin tarlasıyla barışmasını sağlayacağım. Gıdada her şeyi satın alıyoruz. 5 yıl içinde kendini besleyen bir ülke haline gelecek.

Devlette mülakat sistemini kaldıracağız. Öğretmenlerin sözleşmeli-kadrolu ayrımını kaldıracağız. Atanmayan öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.

Bana kaynak ne diye soruyorlar? Bir tek bana soruyorlar. Sebebi şu, bizi ciddiye alıyorlar. Birinci kaynak makam arabaları, inin diyeceğim. Elbistan'daki fabrikalar satıldı.

Suriyelilere 150 milyar lira harcandı. 4 milyon mültecimiz oldu. Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz, herkes vatanında mutludur. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep'te iftar edeceğiz.

TİKA, 8 milyar dolar harcamış. Her kurum arpalık olmaktan çıkartılacak.

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