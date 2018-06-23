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Akşener, vefat eden vekil adayının cenazesinde

Akşener, vefat eden vekil adayının cenazesinde.17383
  • Giriş : 23.06.2018 / 17:24:00

Meral Akşener, vefat eden vekil adayının cenazesine katıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, vefat eden İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesine katıldı.

Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesi Samsun'da toprağa verildi.

Özyer için İYİ Parti Samsun İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Özyer'in ailesine başsağlığı diledi.

Özyer'in cenazesi, daha sonra partililerin omuzlarında Büyük Cami'ye götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyer'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Özyer'in vefatı üzerine İYİ Parti İstanbul mitingini iptal etmişti.

Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, AK Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

İL BAŞKANINA HASTANEDE ZİYARET

Samsun Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İYİ Parti Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer’in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'na götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, defin işlemi sırasında da burada bekleyip dua etti. Mezarlıktaki törenin ardından Akşener, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İl Başkanı Ömer Süslü’yü de yoğun bakım servisinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, hastaneden ayrıldı.

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