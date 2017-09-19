Akşener yeni parti için tarih verdi!
Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı programda yeni partisi ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Ekim ayının 15'inde parti çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.
HABERTURK
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