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Akşener yeni parti için tarih verdi!

Akşener yeni parti için tarih verdi!.15430
  • Giriş : 19.09.2017 / 09:07:00

Ünlü siyasetçi Meral Akşener, yeni kuracağı parti için tarih verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı programda yeni partisi ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Ekim ayının 15'inde parti çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

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