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Alaattin Çakıcı'nın üvey oğluna hapis cezası

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğluna hapis cezası.15691
  • Giriş : 12.09.2017 / 11:34:00

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğluna 2,5 yıl hapis cezası verildi.

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Sepet Beşik

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu ve merhum kabadayı Dündar Kılıç'ın torunu olan Onur Özbizerdik için 2,5 yıl hapis cezası istendi. Özbizerdik, Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açmıştı.

İstanbul Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik hakkındaki davada karar açıklandı.

İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özbizerdik ve avukatları katılmazken, olay anında mekanda bulunan bir kişi tanık olarak dinlendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özbizerdik’i ”Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 10 ay, “Genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, Onur Özbizerdik, İstanbul Ulus’ta 12 Mart 2017 gecesi lüks bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta arabadan inmeden mekana doğru ateş etmeye başlamış ve daha sonra silahı bırakıp kaçmıştı. Özbizerdik olayın ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 13 Mart 2017'de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Özbizerdik’in yargılandığı mahkemece 3 Mayıs 2017 tarihinde ise tahliyesine karar verilmişti. Onur Özbizerdik'in benzer suçlardan yargılandığı diğer davalar ise sürüyor. 

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