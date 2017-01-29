Aladağ'da 100 liralık ihmal!
Aladağ'daki korkunç olaydan sonra göreve başlayan bilirkişinin raporu "bu kadarına da pes" dedirtti. Yangının, ücreti 100 TL olan kaçak akım rölesinin bulunmamasından kaynaklandığı tespit edildi.
Aladağ ilçesinde, geçen yıl 29 Kasım’da 11’i çocuk 12 kişinin can verdiği yurt faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, zorunlu tutulan kaçak akım rölesinin binada bulunmadığı ve bu durumun felaketi körüklediği belirlendi.
Olası elektrik kaçağında devreyi kapatarak yangının önüne geçen kaçak akım rölesinin fiyatı, 50-100 TL arasında...
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine iki elektrik, bir makine ve bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre 1970’lerde yapılan binanın elektrik tesisatında o tarihten bu yana bakım yapıldığına dair bir belge bulunmuyor. Her yıl zorunlu olduğu halde ‘elektrik iç tesisat ve topraklama sistemleri test ve kontrolü’ yapılmamış. Elektrik kaçağı halinde devreyi kapatan kaçak akım rölesinin, 1996 tarihli Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde zorunlu hale getirilmesine rağmen bu binada röle bulunmuyor. Raporda, “Kaçak akım rölesinin bulunmaması, elektrik arkının çıkması ve yangına sebebiyet vermesinin güçlü ihtimallerindendir” denildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk
Rize'de yeri değiştirilen Atatürk heykelinin benzeri, kardan yapıldı.
Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı
Türkiye genelinde binlerce polisle yapılan dev operasyonda 568 kişi yakalandı.
Ankara'da sünnet düğününe baskın!
Ankara'nın göbeğinde düzenlenen sünnet düğününe silahla baskın düzenlendi.
Atatürk fotoğrafına soruşturma!
Bilecik'te bir binaya asılan Atatürk ve Erdoğan posterleri olay yarattı.
Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti
Uzun süredir tedavi gören gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti.