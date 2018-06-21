Alanya, eski Beşiktaşlı oyuncu ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor kadro geliştiriyor. Alanyaspor'un bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Bobo ile görüştü.
Kadrosuna Eskişehirspor'dan ayrılan Hasan Ayaroğlu ile Kaan Kanak'ı dahil eden Alanyaspor sürpriz bir isimle de anlaşma sağladı.
Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo ile prensip anlaşmasına vardı. Geride kalan sezonu Avustralya ekibi Sydney'de geçiren 33 yaşındaki Brezilyalı forvet 27 maçta görev alırken; 26 kez rakip fileleri havalandırdı.
Öte yandan; Bobo öncesinde gündemine Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'yı alan ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Alanyaspor'da bu transfer Trabzonspor Rodallega'nın ayrılmasına izin vermediği için gerçekleşmemişti.
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