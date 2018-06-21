Facebook Twitter Rss

Alanya, eski Beşiktaşlı oyuncu ile anlaştı

Alanya, eski Beşiktaşlı oyuncu ile anlaştı.8824
  • Giriş : 21.06.2018 / 10:11:00

Alanyaspor, eski Beşiktaşlı oyuncu Bobo ile anlaşmaya vardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor kadro geliştiriyor. Alanyaspor'un bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Bobo ile görüştü.

Kadrosuna Eskişehirspor'dan ayrılan Hasan Ayaroğlu ile Kaan Kanak'ı dahil eden Alanyaspor sürpriz bir isimle de anlaşma sağladı.

Akdeniz ekibi  Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo ile prensip anlaşmasına vardı. Geride kalan sezonu Avustralya ekibi Sydney'de geçiren 33 yaşındaki Brezilyalı forvet 27 maçta görev alırken; 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan; Bobo öncesinde gündemine Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'yı alan ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Alanyaspor'da bu transfer Trabzonspor Rodallega'nın ayrılmasına izin vermediği için gerçekleşmemişti.

AJANSSPOR

Önce cumhurbaşkanı oyları sayılacak

Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi

Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi

Golcü oyuncu Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi geldi.

Aykut Hoca'nın istemediği Ozan La Liga yolcusu

Aykut Hoca'nın istemediği Ozan La Liga yolcusu

Aykut Hoca'nın istemediği Ozan La Liga'ya transfer oluyor.

 

Şenol Güneş'in yeni gözdesi Tunuslu Khazri

Şenol Güneş'in yeni gözdesi Tunuslu Khazri

Şenol Güneş'in yeni gözdesinin Tunuslu oyuncu Khazri olduğu öğrenildi.

Beşiktaşlı Veli Kavlak'a Ankaragücü talip çıktı

Beşiktaşlı Veli Kavlak'a Ankaragücü talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Veli Kavlak'a Ankaragücü'nün talip çıktığı öğrenildi.

 

Fenerbahçe'den üniversite açıklaması geldi

Fenerbahçe'den üniversite açıklaması geldi

Fenerbahçe Kulübü'nden üniversite ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Almanya'ya transfer oluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya