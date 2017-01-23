Alanyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş'ın saat 20.00'de başlayacak mücadele Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşaya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepsporu 1-0 ve Osmanlısporu 2-0 yendi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşular ve sitreching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas oyun çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
SAVUNMA FORMDA
Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor. Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupasında Boluspora 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.
Beşiktaşın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak. Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.
HUTCHINSON KART SINIRINDA
Beşiktaşın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor. Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
“Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu”
İdmanı izleyen Sportif Direktör Taner Savut, yollarını ayırdıkları ve 3 sezondur birlikte büyük başarılar yaşadıkları Kalpar’a teknik direktörlük hayatında başarılar diledi. Pazartesi Günü Beşiktaş ile normalde sezonun ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını söyleyen Savut, “Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Alt yapı hocaları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Yapılaması ve yapılmaması gerekenler konusunda hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Puan ve puanlar için çalışacağız” dedi.
“Guerrier rahatsızlığını atlattı”
Takımda eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Savut, Deniz Vural’ın uzun süren sakatlığının söz konusu olduğunu, Sackey’in bireysel performans antrenörü eşliğinde çalıştığını belirtti. Beşiktaş maçında Candeias ve Omeruo’nun da kart cezalı olacağını hatırlatan Savut, Guerrier’in de ufak rahatsızlığını atlatarak takımla birlikte çalıştığını bildirdi.
Beşiktaş maçından umutlu olduğunu dile getiren Savut şöyle konuştu:
“Devre arasında iyi hazırlandık. Yaşanan gelişmelerin takımı çok etkilemeyecek. Son maçta şansız bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasında gol yedik, sonra 2 ve 3. goller geldi. Bunlar altından kalkacak kolay şeyler değil. Ancak maçta reaksiyon gösterdik ve toparlandık, çabaladık ama sonucu puan ve puanlara getiremedik.”
“Gerçek performansımızı sahaya yansıtacağız”
Savut, takımda çok önemli oyuncularının eksik olduğunu ve bu oyuncuların da yerlerinin zor doldurulduğunu ifade ederek, “Afrika kupasında oyuncularımız var, sakatlıklarımız var ama tam kadro hazırlandığımızda gerçek performansımızı sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum.”
Alanyaspor-Beşiktaş eksik ve cezalı listesi...
Beşiktaş'ta Adriano ve Andreas Beck kart cezalısı Caner ise sakat olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Vincent Aboubakar ise Afrika Kupası'nda olduğu için takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi takımda ise Daniel Candeias kart cezalısı, Deniz Vural, Isaac Sackey ve Nuru Suley'in sakatlıkları bulunuyor.
Ligde son durum
Alanyaspor 17 hafta sonunda 18 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Antalya temsilcisi son 3 maçından galibiyet çıkartamadı.
Beşiktaş 38 puanla Başakşehir'in hemen arkasında 2. sırada bulunuyor. Geçen hafta Osmanlıspor deplasmanından 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 maçta mağlup oldu.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 20:00
Maçın günü: 23 Ocak 2017
Stadyum: Alanya Stadı
Maçın hakemi: Alper Ulusoy
Canlı Yayın: Beinsports
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