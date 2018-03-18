Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi!
Süper Lig'de İzmir ekibi Göztepe ile berabere kalan Alanyaspor'da büyük bir şok yaşandı. Maçın ardından ev sahibi ekibin oyuncularından Fernandes, Douglas ve Maniatis'in içinde olduğu araç kaza yaptı.
Büyük maddi hasar oluşan kazada futbolcuların durumunun iyi olduğu ifade edildi
YENŞAFAK
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