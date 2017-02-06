Facebook Twitter Rss

Albay: Şirin görünmek için yazdım

Albay: Şirin görünmek için yazdım.21385
  • Giriş : 06.02.2017 / 13:54:00

Türk Telekom binasını işgale giden 13 asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 13 asker hakkındaki soruşturma devam ediyor. İddianamede şüpheli Kurmay Albay'ın darbecilere şirin gözükmek için whatsapp grubuna yazdığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettikleri belirtilerek, şüphelilerden Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca’nın İstanbul Gayrettepe de bulunan Türk Telekom’a ait binanın ele geçirilmesi eylemini planladığı, bu doğrultuda iki tane askeri araç ayarlayarak 7’si rütbeli 13 asker ile birlikte Halkalı’daki askeri birlikten 03.00’te yola çıktıkları belirtildi. Haliç Köprüsü’nü geçtikten sonra polis ekipleri tarafından durduruldukları anlatılan iddianamede, Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca’nın polislere Gayrettepe de bulunan Türk Telekom Binasını koruma maksatlı göreve çıktıklarını, yollarına devam etmek istediklerini söylemeleri üzerine, polislerin tüm şüphelileri silahlarıyla birlikte gözaltına aldıkları belirtildi.

Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca’nın iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü darbeci generallerden Eyüp Gürler’in kendisine, İstanbul’da toplumsal eylemler olabileceğini ve hazırlıklı olması gerektiğini söylediğini, bunun üzerine de 23.00’da televizyondaki haberlerden bir hareketlenme olduğunu görünce evinden çıkarak birliğinin başına gittiğini anlattı. İfadesinde, alay komutanlığına gittikten sonra telefonda whatsapp grubuna dahil edildiğini gördüğünü, bu gurup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığını, bu nedenle bir heyecanla, her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldığını, Fetullahçı Terör Örgütü’nün olacağını düşünmediğini, bu düşünce ve duygular ile whatsapp grubuna şirin gözükmek için birşeyler yazdığını; ancak ne yazdığını hatırlamadığını, televizyonda Cumhurbaşkanı’nın açıklama yapmaya başladığını görünce de, vatan hainlerinin niyetini anladığını, bu nedenle vatan hainlerine karşı görev almak için alayından çıktığını söylediği belirtildi.

"MİT SİNYAL İSTİHBARAT BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKTİ..."

İddianamede darbeci askerlerin listesinde, kendisini Ankara Gölbaşı’nda bulunan MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na görevlendirecekleri belirtilen Atmaca’nın, Erzurum Pasinler ilçesinden olması nedeniyle bu göreve atanmış olabileceğini, yapılanma ile bir irtibatının olmadığını söylediği belirtildi.

İddianamede 7’si rütbeli 13 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

HÜRRİYET

El Bab operasyonunda gelişme!

Bir yılda sigaraya 15 milyon ceza ödendi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dev derbi davalık oluyor!

Dev derbi davalık oluyor!

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

Marmara'da bir 'hayalet gemi'

Marmara'da bir 'hayalet gemi'

Marmara Denizi'nde batmaya başlayan kuru yük gemisi kaderine terk edildi.

 

CHP'de beklenen istifa geldi

CHP'de beklenen istifa geldi

CHP'de fatura krizi ile tepki toplayan vekil Elif Türkmen istifa etti.

ABD'den Türk gemisine ajan baskını

ABD'den Türk gemisine ajan baskını

Amerikan ajanları, Türk kargo gemisine basın düzenledi.

 

Eski raportör kaçarken yakalandı!

Eski raportör kaçarken yakalandı!

Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Cerrahpaşa'da gergin anlar

Cerrahpaşa'da gergin anlar

İstanbul Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde skandal bir olay yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya