Facebook Twitter Rss

Albayrak: ABD ile ilişkiler dünden daha iyi

Albayrak: ABD ile ilişkiler dünden daha iyi.11096
  • Giriş : 03.08.2018 / 11:26:00

Hazine Bakanı Berat Albayrak, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Brunson krizine ilişkin konuştu ve ABD ile ilişkilerin dünden daha iyi olduğunu söyledi.

Albayrak, "ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş" dedi.

ABD ile yaptırım krizi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:

"Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerledirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış. ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş.  "

TRT

Şok! Antalya'da göl kırmızıya döndü!

Bedelli askerlik kılavuzu yayımlandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'den imza açıklaması!

CHP'den imza açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi.

Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında konuştu.

 

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü.

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi açıkladı

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi açıkladı

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi, Hulusi Akar ile ilgili açıklama yaptı.

 

CHP'de kritik gün!

CHP'de kritik gün!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler perşembe gününe çevrilmişti.

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya