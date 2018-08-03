Albayrak: ABD ile ilişkiler dünden daha iyi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Brunson krizine ilişkin konuştu ve ABD ile ilişkilerin dünden daha iyi olduğunu söyledi.
Albayrak, "ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş" dedi.
ABD ile yaptırım krizi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:
"Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerledirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış. ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş. "
TRT
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