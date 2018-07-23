Albayrak: Açık ve şeffaf olacağız

Giriş : 23.07.2018 / 08:49:00

23.07.2018 / 08:49:00 Güncelleme : 23.07.2018 / 08:51:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı bir ilişki yürüteceklerini söyledi.