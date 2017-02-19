Albayrak: Hedefim Galatasaray başkanlığı
Galatasaray'ın sevilen yüzlerinden olan ve kulübün eski yönetici Abdurrahim Albayrak, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray başkanlığını düşündüğünü ve bunun mesajını veren Albayrak, 4 hoca adayının da olduğunu söyledi.
TUDOR'UN ALINMASI DOĞRU OLMADI
Sarı-Kırmızılılar'ın İgor Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, "Kulüplerin birbirlerine ihtiyacı var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayım. Bence İgor Tudor'un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım. Tudor hoca adaylarımdan biriydi ama ben bu şekilde almazdım" ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK'İ REDDETTİM
Başkanlık için hazırlık yaptığını da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayının olduğunu söyledi. Albayrak, Dursun Özbek'in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi.
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