Albayrak: Maşa gençlik istemiyoruz
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışında konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni sisteme değindi. Törene MEB Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.
Okulun Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi olduğuna işaret eden Albayrak “Yıllık 23,6 kilovatsaat enerji tüketecek. Yüzde 80 enerji verimliliği demek" dedi. Okulun isminin sibernetik alanında çığır açan buluşlarıyla bilinen El-Cezeri'den geldiğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi: Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde genç nüfus hızla azalıyor. Türkiye’nin en büyük itici gücü, nüfusun yarısını oluşturan 30’un altındaki gençler. Türkiye’yi 2053-2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz. Bu okulumuzda başarılı olan tüm kardeşlerimize lise sonrası istihdam, yurtiçi ve yurtdışında master ve doktora süreçleri boyunca her türlü desteği, her iki bakanlık olarak vermek için söz veriyoruz.
TÜRKİYE
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