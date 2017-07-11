Facebook Twitter Rss

Albayrak: Onlar bu genleri taşıyamaz!

Albayrak: Onlar bu genleri taşıyamaz!.13567
  • Giriş : 11.07.2017 / 15:02:00

Enerji Bakanı Albayrak, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi yaşananlara değindi ve darbeye kalkışan hainlerin bu milletin genlerini taşıdığına inanmadığını belirtti.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan ve o gecenin en yakın tanığı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında o geceyi analttı. "Darbe girişiminde bulunanlar bu milletin genlerini taşıyor olamaz" diyen Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Aklını kiraya verebilen insanları dönüştürebilen, vatanını satabilen bu yapıyı anlatacak ifade bulamıyorum. Türkiye bir millet olarak bir bütün olmayı o gece gösterdi.Milletimiz milli bir duruş gösterdiğinde neleri başarabileceğini göstermiştir. Bu milli duruşun hafızalardan silinmemesi için çalışacağız.

MİLLİYET

Erdoğan Kur'an okudu!

Borsa rekora doymuyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan Kur'an okudu!

Erdoğan Kur'an okudu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitliği'nde Kur'an okudu.

Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri oldu

Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

 

Bakan'dan Avusturalya açıklaması geldi!

Bakan'dan Avusturalya açıklaması geldi!

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Avusturalya ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'dan enerji uyarısı!

Erdoğan'dan enerji uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Petrol Kongresi'nde enerji kullanımı hakkında konuştu.

 

Pervin Buldan kaza geçirdi, ameliyata alındı

Pervin Buldan kaza geçirdi, ameliyata alındı

HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan trafik kazası geçirdi.

Başbakan: Yerlilik oranı %60!

Başbakan: Yerlilik oranı %60!

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya