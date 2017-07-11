Albayrak: Onlar bu genleri taşıyamaz!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi yaşananlara değindi ve darbeye kalkışan hainlerin bu milletin genlerini taşıdığına inanmadığını belirtti.
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan ve o gecenin en yakın tanığı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında o geceyi analttı. "Darbe girişiminde bulunanlar bu milletin genlerini taşıyor olamaz" diyen Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Aklını kiraya verebilen insanları dönüştürebilen, vatanını satabilen bu yapıyı anlatacak ifade bulamıyorum. Türkiye bir millet olarak bir bütün olmayı o gece gösterdi.Milletimiz milli bir duruş gösterdiğinde neleri başarabileceğini göstermiştir. Bu milli duruşun hafızalardan silinmemesi için çalışacağız.
MİLLİYET
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