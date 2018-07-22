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Alçı yüzünden KPSS'ye giremedi

Alçı yüzünden KPSS'ye giremedi.23054
  • Giriş : 22.07.2018 / 13:05:00

Sivas'ta bir kişi kolundaki alçı yüzünden KPSS'ye giremedi.

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Sivas'ta şoke eden bir olay yaşandı. Kolunda alçı olduğunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne bildirmeyen adayın sınava alınmaması ortalığı karıştırdı.

Sınava alınmayan aday gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu" dedi.

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) birinci oturumuna Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı.

Adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı. Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı." diye konuştu.

Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınava giremedi.

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