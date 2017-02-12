Aleix Vidal sezon boyunca oynayamayacak
Alaves maçında sakatlanan Vidal'ın bu sezonu kapattığı öğrenildi. Açıklama, Barcelona tarafından yapıldı.
Barcelona kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan Aleix Vidal'ın Vitoria'da bir hastanede ameliyat olduğu ve 5 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirildi. Barcelona'nın 6-0 kazandığı Alaves maçının 87. dakikasında rakip takımdan Theo Hernandez'in bir müdahalesi sonrasında sakatlanan Aleix Vidal, sahayı sedye üzerinde terk etmiş ve acil servise götürülmüştü.
Defans ve orta sahada görev yapan 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun Barcelona kulübüyle 2020 haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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