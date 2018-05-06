Alex Telles 45 milyon Euro'ya Chelsea yolunda
Alex Telles için Chelsea ile Porto 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Telles de bu teklife 'evet' dedi. Önümüzdeki sezon Chelsea'de oynaması beklenen Telles, bu sezon Porto ile çıktığı 43 maçta 4 gol atıp 19 asist yaptı.
Oyuncusunu Porto'ya satan Galatasaray, Telles'in Chelsea'ye transferi gerçekleştikten sonra gelecek satıştan pay maddesi sayesinde 3.7 milyon euro kazanacak.
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