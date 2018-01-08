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Aleyna'nın aşkı Mert Koç'a halasından yorum

Aleyna'nın aşkı Mert Koç'a halasından yorum.21824
  • Giriş : 08.01.2018 / 08:40:00

Aleyna Tilki'nin aşkı Mert Koç'a halasından ilginç bir yorum geldi.

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Büyüyen Beşik

Şarkıları ile gençler arasında sevilmeye başlayan ve her yaptığı olay olan Aleyna Tilki'nin sevgilisi oyuncu Mustafa Mert Koç'un halasının sosyal medya hesabından yaptığı yorum şaşırttı.

Aleyna Tilki’nin adı bir süredir aranjör Emrah Karaduman’la anılıyordu. İddiaya göre ilişki büyük bir kavgayla sona erdi, iki taraf da sosyal medyada birbirlerini sildi. Tilki’nin şimdilerde “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle tanınan Mustafa Mert Koç’la görüştüğü söyleniyor. İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına Koç’un halasının yaptığı yorum da dikkat çekici: “Yakışır yakışıklı oğluma!”

Aleyna Tilki ile Kaliforniya’da görüntülenen Mustafa Mert Koç’un adı daha önce oyuncular Elif Doğan ve Seray Kaya ile anılmıştı.

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