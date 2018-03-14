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Aleyna Tilki 15 bavulla Türkiye'ye döndü!

Aleyna Tilki 15 bavulla Türkiye'ye döndü!.15621
  • Giriş : 14.03.2018 / 19:00:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yurtdışından dönerken beraberinde 15 bavul getirdi.

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Aleyna'yı havaalanında görenler gözlerine inanamadı. Çünkü bir süredir ABD'de bulunan Tilki, beraberinde 5 bavulla döndü.

Dil eğitimi için 4 aydır ABD'de olan Aleyna Tilki, önceki gün yurda döndü.

İstanbul'a 15 valizle gelen Aleyna Tilki, havalimanından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı.

31 Mart'taki Bostancı konseriyle 18'inci yaşını kutlayacak olan genç popçu, "ABD'deki çok önemli bir projeye şimdilik ara verdim" dedi.

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