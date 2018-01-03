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Aleyna Tilki açıkladı: Her şeyi ona borçluyum

Aleyna Tilki açıkladı: Her şeyi ona borçluyum.19336
  • Giriş : 03.01.2018 / 15:41:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, elde ettiği başarıyı korumanın sırrını verdi.

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Beşik Modelleri

16 yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemeye başlayan ve bu tartışmalar üzerine ünü yakalayan başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun tempoda başarılı kalmanın sırrını açıkladı.

Başarılı şarkıcı, gittiği balıkçıda, "Sesimin güzelliğini yıllardır burada içtiğim balık çorbasına borçluyum" dedi.

Genç şarkıcı, "Seyahatler, konserler ve okul arasında mekik dokurken sağlığıma dikkat etmeliyim. Omega 3 zengini balık çorbasının kalp sağlığından diş sağlığına kadar faydası var. Herkes bol bol içsin" şeklinde konuştu.

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