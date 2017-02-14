Aleyna Tilki bu kez tütün kanunu deldi!
Küçük yaşına rağmen içkili mekanlarda şarşı söylediği için Türkiye'nin gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki yaptıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Paylaştığı son fotoğrafında ise Aleyna nargile içiyor.
18 yaşından küçük olduğu halde içkili mekânlarda sahneye çıkan Aleyna Tilki, bu kez tütün kanununu deldi.
16'lık popçu Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olan nargile içti.
"GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR"
Tilki'nin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine, sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, "Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor" diyerek genç şarkıcıya dava açacağını söyledi.
"GERÇEKTEN YAZIK"
Orhan Kural, "Birçok sanatçı sosyal medyada sigaralı fotoğraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaşında bir kızcağız nargile içiyor. Gerçekten yazık" diye konuştu.
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