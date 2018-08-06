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Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim

Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim.16254
  • Giriş : 06.08.2018 / 12:36:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaşanan son hadiselerle ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Genç yaşta içkili mekanlarda şarkı söylemesiyle Türkiye'nin gündemine oturan ve o gün bu gündür magazin basınında görmeye başladığımız Aleyna Tilki yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Aleyna Tilki, son instagram paylaşımı ile dikkati çekti. Bu defa sakin bir pozu tercih eden genç şarkıcı, verdiği mesajla ateşli bir göndermede bulundu: Gözlerimdeki ateş için özür dilemeyeceğim.

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