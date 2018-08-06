Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim
Genç yaşta içkili mekanlarda şarkı söylemesiyle Türkiye'nin gündemine oturan ve o gün bu gündür magazin basınında görmeye başladığımız Aleyna Tilki yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Aleyna Tilki, son instagram paylaşımı ile dikkati çekti. Bu defa sakin bir pozu tercih eden genç şarkıcı, verdiği mesajla ateşli bir göndermede bulundu: Gözlerimdeki ateş için özür dilemeyeceğim.
SABAH
DİĞER HABERLER
Ünlü modacı Nur Yerlitaş ameliyata girdi
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.
Genç oyuncu trafik kazasında hayatını kaybetti
Genç oyuncu Oğuzhan Tükenmez trafik kazasında hayatını kaybetti.
Rahatsızlanan Burak Özçivit psikolağa koştu
Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım
Murat Boz, sosyal medya üzerinden kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.
Annesi intihar eden Hadise'ye bir şok daha
Annesi intihar eden ünlü şarkıcı Hadise kardeşleriyle küstü.
İdo'dan bedelli askerlik eleştirilerine yanıt
İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo'dan bedelli askerlik eleştirilerine yanıt geldi.