Facebook Twitter Rss

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme.10834
  • Giriş : 02.02.2017 / 10:15:00

Aleyna Tilki, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sözlerine sert yanıt verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


16 yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemesi ile Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Tilki son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı tartışma ile yeniden basında yer aldı.

Demet Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sinirlenen Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcıya göndermede bulundu.

Aleyna Tilki, kendisine ağır sözlerle yüklenen Demet Akalın'a Instagram hesabı üzerinden, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" sözleriyle gönderme yaptı.

Aleyna Tilki'ye ilk çıktığı dönemler destek olan Demet Akalın, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Demet Akalın, "Aleyna 'Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında küçük bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık Aleyna'yı dinlemiyorum." demişti.

DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI

Bu sözlerin hemen ardından Alyena Tilki Instagram hesabında yaptığı paylaşımla adeta Akalın'a gönderme yaptı. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Aleyna, paylaşımına, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu ekledi.

FETÖ'nün Iğdır imamı tutuklandı

TSK açıkladı: 50'si öldürüldü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yasemin Yalçın: Mahsun'a sahip çıktı

Yasemin Yalçın: Mahsun'a sahip çıktı

Mahsun Kırmızıgül'e gelen tepkilere Yasemin Yalçın'dan yanıt geldi.

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak hakkında yapılan dedikodular doğru çıktı.

 

Şevval Sam ikna etti: Nejat İşler dönüyor!

Şevval Sam ikna etti: Nejat İşler dönüyor!

Şevval Sam, Bodrum Masalı'nın kadrosuna dahil olması için Nejat İşler'i ikna etti.

Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!

Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!

Berkay, Caner Erkin'in eski eşi Asena ile ilgili söylediği sözlerine cevap verdi.

 

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e dava!

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e dava!

Asena Atalay, Caner Erkin'in kendisi hakkındaki açıklamaları üzerine harekete geçti.

Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt!

Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya