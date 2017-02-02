Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
16 yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemesi ile Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Tilki son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı tartışma ile yeniden basında yer aldı.
Demet Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sinirlenen Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcıya göndermede bulundu.
Aleyna Tilki, kendisine ağır sözlerle yüklenen Demet Akalın'a Instagram hesabı üzerinden, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" sözleriyle gönderme yaptı.
Aleyna Tilki'ye ilk çıktığı dönemler destek olan Demet Akalın, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Demet Akalın, "Aleyna 'Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında küçük bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık Aleyna'yı dinlemiyorum." demişti.
DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI
Bu sözlerin hemen ardından Alyena Tilki Instagram hesabında yaptığı paylaşımla adeta Akalın'a gönderme yaptı. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Aleyna, paylaşımına, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" notunu ekledi.
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