Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt!
16 yaşında olmasına rağmen içkili mekanlarda şarlı söylediği gerekçesiyle çok eleştirilen ve ülkenin gündemine oturan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Liseli popçu Aleyna Tilki, arkadaşıyla kamera karşısına geçip söz ve bestesi kendisine ait olan bir şarkıyı söyledi. Sözleri "sana ne ve bana ne" den ibaret olan şarkıyla Aleyna kendisini eleştirenlere, kendisine akıl verenlere ironik bir yolla cevap verdi.
GÖNDERME YAPTI
Aleyna, arkadaşıyla seslendirdiği şarkının videosunu Instagram hesabından, kendisini eleştirenlere, kendisine akıl verenlere gönderme yapan bir notla paylaştı.
İşte Aleyna'nın Instagram'dan paylaştığı not:
Hahahaha!.. Bir gün yine saçmalarken. Aaaa Aleyna saçını neden griye boyattın, aaa neden hep tayt giyiyorsun, aaaa neden hiç makyaj yapmıyorsun, aaaa Aleyna geçiyoooo... Hepsine cevabımız SANA NE? (Bu size tepki hala anlayamayan arkadaşlar bu size gelsin )Size ne ?
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