Aleyna Tilki'den ilginç Reina katliamı yorumu
Küçük yaşına rağmen içkili mekanlarda şarkı söylediği ortaya çıkınca ülke gündemine oturan Aleyna Tilki İstanbul'da yaşanan terör saldırısını yorumladı.
Bakü'de sahneye çıkan Aleyna Tilki, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilgili kınama mesajlarını eleştirdi.
"HASTA OLUNCA MİKROPLARI LANETLİYOR MUSUNUZ?"
Geride bıraktığımız yıl yaşanan çok sayıdaki terör eylemi sonrasında olayı lanetleyen yetkililere seslenen Tilki, "Umarım yeni yılımız başladığı gibi devam etmez… En büyük dileğim… Siz hasta olunca mikropları lanetliyor musunuz? Yoksa tekrar hasta olmamak için önlem mi alıyorsunuz?" sorusunu sordu
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