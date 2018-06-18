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Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması!

Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması!.17433
  • Giriş : 18.06.2018 / 14:55:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den uyuşturucu ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Küçük yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemesi nedeniyle çokça eleştirilen ve ünü yakalayan Alayna Tilki'nin yerde oturarak tuhaf hareketler sergilediği videosu olay yaratmıştı.

Tilki, bir Twitter kullanıcısının "Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum" sözlerine şu yanıtı verdi: "Ben de, hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacağım insancıklar görüyorum. Ne acı! Herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var! Ne acı! Onlar, kendi iç kaynaklarını kendilerine yettiremeyenlerdir..."

HÜRRİYET

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