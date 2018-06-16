Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!
Dünyaca ünlü müzisyenin, şarkıcının, fotoğrafına emoji koyması, binlerce yorum yapılmasına neden oldu. ABD’den İstanbul’a dönen Tilki ise Diplo’ya “Yakında döneceğim” diyerek karşılık verdi. Şarkıcının, müzisyenin şirketiyle çalışacağı iddia edildi.
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