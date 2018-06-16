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Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!.16254
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:30:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin radarına girdi.

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Dünyaca ünlü müzisyenin, şarkıcının, fotoğrafına emoji koyması, binlerce yorum yapılmasına neden oldu. ABD’den İstanbul’a dönen Tilki ise Diplo’ya “Yakında döneceğim” diyerek karşılık verdi. Şarkıcının, müzisyenin şirketiyle çalışacağı iddia edildi.

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