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Aleyna Tilki: Ergenim ben, hakaret etmeyin

Aleyna Tilki: Ergenim ben, hakaret etmeyin.17964
  • Giriş : 21.09.2017 / 14:45:00

Aleyna Tilki, sosyal medyadan gelen eleştilere yanıt verdi.

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Beşik Modelleri

16 yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemesi ile gündeme gelen ve yaptıkları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal medyadan kendisine gelecek eleştirilere yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Sanatçı Behzat Uygur'u tanımadığını söyleyerek tepkileri üzerine çeken Aleyna Tilki, kendisini 'Ergenden popçu' diye eleştirenlere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Genç şarkıcı twitter hesabından 'Biyolojik yaşım gereği ergenim. Bu kadar doğal bir şeyi niye hakaret gibi söylüyorsunuz' mesajını paylaştı.

'Sen Olsan Bari' şarkısıyla gündemde olan Aleyna Tilki 17 yaşında.

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