Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun
Tartışmaların odağındaki liseli Aleyna Tilki, küçük bir estetik operasyon geçirerek dudaklarını doldurttu.
Her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde. İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.
Adını duyurduğu andan bu yana her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde.
Posta'da yer alan habere göre 17 yaşındaki lise öğrencisi şarkıcı Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.
DİĞER HABERLER
Mahsun Kırmızıgül bölüm başı 200 bin istedi
Mahsun Kırmızıgül, Kadir İnanır'la başrolü paylaşacağı dizi için bölüm başı 200 bin TL istedi.
İbrahim Tatlıses açıkladı: Açıldık, saçıldık!
Türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte zincirine yenisini ekledi.
Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 2 yıla kadar yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!
Ünlü manken Ebru Şallı, internette yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.