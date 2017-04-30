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Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun

Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun.20731
  • Giriş : 30.04.2017 / 10:19:00

Lise öğrencisi şarkıcı Aleyna Tilki, estetik operasyon geçirerek dudaklarını doldurttu.

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Tartışmaların odağındaki liseli Aleyna Tilki, küçük bir estetik operasyon geçirerek dudaklarını doldurttu.

Her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde. İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.

Adını duyurduğu andan bu yana her adımı olay olan genç şarkıcı şimdi de estetik haberiyle gündemde.

Posta'da yer alan habere göre 17 yaşındaki lise öğrencisi şarkıcı Aleyna Tilki dudaklarını doldurttu.

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