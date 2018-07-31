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Aleyna Tilki: Türkiye'de tatil mi yapılır?

Aleyna Tilki: Türkiye'de tatil mi yapılır?.17433
  • Giriş : 31.07.2018 / 15:44:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine ortalığı karıştıracak bir açıklamada bulundu.

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16 yaşından küçük olmasına rağmen içkili mekanlarda şarkı söylemesi ile Türkiye'nin gündemine oturan ve o gün bugündür magazinde sıkça yer alan Aleyna Tilki'den şoke eden bir açıklama geldi.

Çok çalıştığı için tatil yapmaya fırsat bulamadığını söyleyen Aleyna, "Yapacak olsam da bu Türkiye olmaz zaten, yurt dışını tercih ederim" dedi.

Aleyna Tilki, önceki gece bir kız arkadaşı ile Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi.

03.30’da mekandan çıkıp kapı önünde aracını beklemeye başlayan şarkıcı, “Hiç bronzlaşmamışsınız, tatil yapmaya fırsat bulamadınız mı?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Kendimi yaşlanmış hissediyorum, çok yorgunum. Çok çalıştığım için tatil yapmaya fırsat bulamıyorum. Yapacak olsam da bu Türkiye olmaz zaten. Türkiye’de tatil mi yapılır? Yurt dışını tercih ederim.”

TRT

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