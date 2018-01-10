Aleyna Tilki'ye büyük şok! Boşandılar!
16 yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemeye başlayan ve gösterilen tepki üzerine herkes tarafından tanınmaya başlayan Aleyna Tilki'nin anne ve babasu Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesini verdi.
CNNTürk'te yer alan habere göre; Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı.
Anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki ve Mehmet Tilki, adliyeyi birlikte terk etti. Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.
CNNTURK
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