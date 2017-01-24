Aleyna Tilki'ye o paylaşımından ceza geldi
Küçük yaşına rağmen içkili mekanlarda şarkı söylediği gerekçesiyle gündeme gelen Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden paylaştığı sınav kağıdı nedeniyle okul yönetimi tarafından disiplin cezasına çarptırıldı.
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Öğretmenler kurulu paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı aldı.
Bir kez daha sınava giren Tilki, daha önceki notlarına yakın notlar alırken; söz konusu paylaşımı okul yönetiminin isteğiyle sosyal medya hesaplarından sildi.
Tilki, çok istediği teşekkür belgesini kıl payı kaçırırken, ailesine ikinci dönem takdir alma sözü verdi.
Aleyna Tilki'nin sınav kağıdını 'Okula gitmiyor' iddialarına cevap olarak paylaştığı öğrenildi
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