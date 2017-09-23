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Aleyna yaptı yapacağını!

Aleyna yaptı yapacağını!.17290
  • Giriş : 23.09.2017 / 16:50:00

Aleyna Tilki, tadını beğenmediği dondurma külahını yere fırlattı.

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Büyüyen Beşik

Dondurmayı çöpe atmanın yerine yere atmayı tercih eden Tilki, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Önceki gece Emrah Karaduman’ın kullandığı araçla Taksim, Cihangir ve Nişantaşı’na giden ikili, bir ara durup dondurma aldı. Ancak Tilki, tadını beğenmediği dondurmayı camdan dışarı attı. 

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