Aleyna yaptı yapacağını!
Dondurmayı çöpe atmanın yerine yere atmayı tercih eden Tilki, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Önceki gece Emrah Karaduman’ın kullandığı araçla Taksim, Cihangir ve Nişantaşı’na giden ikili, bir ara durup dondurma aldı. Ancak Tilki, tadını beğenmediği dondurmayı camdan dışarı attı.
DİĞER HABERLER
Yonca Evcimik: İrem Derici de gelecekti ama...
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, doğum gününü özel bir partiyle kutladı.
350 bin liralık cipi beğenince babası da aldı!
Aslışah Alkoçlar'ın beğendiği 350 bin lira değerindeki cibi babası hemen almış.
Yıldız Tilbe intihar mı etti? Açıklama geldi
Ünlü şarkıcı ve besteci Yıldız Tilbe'nin intihar haberi gündeme bomba gibi düştü.
İrem Derici yoğun bakıma alındı
Hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
İşte ünlü manken Çağla Şikel'in çocukluğu
Ünlü manken Çağla Şikel'in çocukluğuna ait bir fotoğraf ortaya çıktı.