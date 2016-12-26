Ali Ağaoğlu damadına yalı hediye etti!
Gece hayatı ve yaşadığı aşklarla magazin gündemine bol bol konu olan ünlü işadamı Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi.
Kına gecesinde kızına ev alan Ali Ağaoğlu, düğünde de damadına Emirgan'da bir köşk hediye ederek tapusunu Kırcal'a teslim etti.
Düğünün maliyetinin ise 60 milyon TL olduğu söyleniyor
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