Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!
Yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ali Ağaoğlu müjdeli haberi aldı. Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu'nun uzun zamandır birlikte olduğu Miray İskipli'nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Çift, kızlarına Alin adını verecek...
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