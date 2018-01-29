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Ali Ağaoğlu'na genç aşkından ilan-ı aşk!

Ali Ağaoğlu'na genç aşkından ilan-ı aşk!.16507
  • Giriş : 29.01.2018 / 15:06:00
  • Güncelleme : 29.01.2018 / 15:09:21

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun genç sevgilisi aşkını ilan etti.

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Sepet Beşik

Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun son aşkı olan Duygu Su Gülpınar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla Ağaoğlu'na olan aşkını dile getirdi.

Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabından Ağaoğlu ile fotoğrafını paylaşan Gülpınar, altına şu notu düştü: "Kaç gün, kaç dün geçti saymadım. İyikimsin ... ve aşkımsınnnnnn."

Ali Ağaoğlu 24 yaşındaki sevgilisini her fırsatta hediyelere boğuyor. Ağaoğlu son olarak Gülpınar'a 2 milyon TL değerinde yüzük hediye etmişti.

Duygu Su, ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan yüzüğünün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı.

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