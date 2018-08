Ali Ağaoğlu'ndan borçları için açıklama

Magazin basınında sıkça gördüğümüz iş adamı Ali Ağaoğlu, basında çıkan borç iddialarını yalanladı. Ağaoğlu, şirketinin en az borçlular arasında yer aldığını söyledi.Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceğine dair söylentilere dair, "Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcum yaklaşık 200 milyon dolar. Borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" dedi.Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Bodrum projesine ilişkin düzenlenen basın toplantında hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalar yaptı.Ağaoğlu, Türkiye'nin çeşitli sıkıntıların içinde olduğunu, ancak kendilerinin oturup da "yandık bittik" demediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dünyanın da Türkiye'nin de güllük gülistanlık olmadığını zaten biliyoruz. Ancak bu böyle diye kabuğumuza çekilip seyirci kalamayız. Binlerce çalışanımız var. Gerekirse bazı varlıklarımızı satıp hayatımızı devam ettirme yönünde işimizi en iyi şekilde yapıp ekonomiye katkı sağlama noktasında elimizden geleni yaparız. Ekonominin dönmesi lazım. Biz işimizin başındayız. İş adamı olarak çarkların dönmesini sağlayacağız. Ekonominin, çarkların dönmesi lazım."Ağaoğlu, "Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Biz işadamı olarak üzerimize düşeni yapacağız. İstihdam oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.Kendilerinin her zaman piyasaların dalgalanmaya girdiği dönemlerde hamle yaptıklarını dile getiren Ağaoğlu, bu dönemde de beklemediklerini, belirsizliklerin yaşandığı dönemde yeni bir proje ile gündeme geldiklerini aktardı.Ağaoğlu, şu anda faizlerin yüksek olduğunu, parası olanın iyi de mevduat aldığını belirterek, "Ancak kolay para kazanıyorlar diye harcamasınlar. Biz geliyoruz Bodrum'da onlara ev vereceğiz. Bugün alınan ve cazip görülen faiz oranı enflasyonla eriyor ve o alınan para ileride o gayrimenkulü almaya belki de yetmeyecek" dedi.Sektörün önde gelen başarılı şirketlerinden olduklarını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Bu yüzden en ufak olumsuzlukta ismimiz çıkıyor, çeşitli dedikodular çıkıyor. Maalesef biraz başarıyı kıskanan bir toplumuz. Bir sporcu dünya çağında başarı elde eder, ona bir şeyler addetmeye çalışırız, bir sanatçımıza bir şeyler uydurmaya çalışırız. Başarıyı kıskanan bir toplum olduk. Sektörde en ufak bir şey olduğu zaman bizim adımız geçiyor. Biraz ölü sevici bir toplum mu olduk bilmiyorum. Böyle de bir toplum olarak eksikliğimiz var. Türkiye'ye ben her zaman güvendim ve güveniyorum. Bütün varlığım Türkiye'de. Yüzde 100 yerli ve milliyim. Yurt dışında 1 lira varlığım ve param yoktur."Ağaoğlu, Türkiye'nin bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağını kaydederek, "Bundan birkaç ay önce dünyanın en büyük, İsviçre kökenli bir şirketin İspanyol CEO'sunu burada ağırladım. O bizzat bana, 'Türkiye gelecek 10 yılın Avrupa'da parlayan yıldızı olacak.' dedi" diye konuştu.Türkiye'nin gelecekte önünün açık olduğuna gönülden inandığını vurgulayan Ağaoğlu, ekonomimize katma değer sağlamaya, işlerini yapmaya devam ettiklerini bildirdi.Ağaoğlu, şirketle ilgili çıkan söylentilere ilişkin şunları kaydetti:"Şu anda bilanço büyüklüğümüz 17 milyar lira. Yani 17 milyar liralık mamul, yarı mamul duran varlıklarımız var. Bunun haricinde 18 enerji şirketimiz var. Şahsi mal varlığımız hariç. Enerjide yatırımlara devam ediyoruz. Her alanda yatırımları sürdürüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjide lisanslarımız var. Paraya ihtiyacım olursa malımla vedalaşmasını bilen bir insanım. Fiyatını bulunca ceketim dahil her şeyi satarım. Malımla duygusal bağım yok. Kısa vadeli yükümlülüğümüz fazla değil. Biliyorsunuz Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'ni yapıyoruz. Orada ciddi yatırım yaptık, orası biraz aksadı. Onun finansal yükünü taşıyoruz ama benim tüm borcum finans merkezine yatırdığım paranın yarısı bile değil. Orada yaklaşık 400 milyon lira borç kapattık. Ben hep özkaynakla çalışan bir şirketiz."Ağaoğlu, sosyal medyada konkordato ilan edeceğine dair söylentileri anımsatarak, "Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" dedi.Ağaoğlu, "Finans merkezine 400 milyon dolar yatırım yaptım. Şu andaki toplam borcum bunun yarısı bile etmiyor. Yaklaşık 200 milyon dolar. Kaldı ki 400 milyon liralık bir banka borcunu da kapattım. Şu anda en karlı iş yenilenebilir enerjide. Üretimde olan iki RES Projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım." dedi.SABAH