Ali Ağaoğlu'nun oğlu dünya evine girdi!
Özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu, 2 yıldır beraberlik yaşadığı Miray İskipli ile dünya evine girdi.
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ile eşi Semra Ağaoğlu’nun oğulları Alican 2 yıldır aşk yaşadığı Miray İskilipli ile aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle evlendi.
Posta'nın haberine göre, Miray Ağaoğlu 7.5 aylık hamile. Çiftin ‘Alin’ adını verecekleri kızları yakında dünyaya gelecek. Ali Ağaoğlu’nun doğum hediyesi hazır. Torununa 280 metrekarelik lüks daire hediye edecek.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Ajda Pekkan'dan Afrin operasyonu açıklaması
Süperstar Ajda Pekkan, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Megastar Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetine dair Onur Akay'dan açıklama geldi.
Ses sanatçısı Onur Akay hastanelik oldu
Ünlü ses sanatçısı Onur Akay, rahatsızlanarak hastanelik oldu.
Nez boşanma haberini sosyal medyadan verdi
Sevilen şarkıcı Nez, boşanma haberini sosyal medyadan verdi.
Karkıcı İrem Derici: Kendimden nefret ettim
Geçtiğimiz günlerde alkollü şekilde kameralara yansıyan İrem Derici, çok utandığını söyledi.
Sıla, Ahmet Kural'ın eşyalarını geri yolladı
Şarkıcı Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural'ın eşyalarını evine gönderdi.