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Ali Ağaoğlu'nun oğlu dünya evine girdi!

Ali Ağaoğlu'nun oğlu dünya evine girdi!.20669
  • Giriş : 12.02.2018 / 16:45:00

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu dünya evine girdi.

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Özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu, 2 yıldır beraberlik yaşadığı Miray İskipli ile dünya evine girdi.

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ile eşi Semra Ağaoğlu’nun oğulları Alican 2 yıldır aşk yaşadığı Miray İskilipli ile aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle evlendi.

Posta'nın haberine göre, Miray Ağaoğlu 7.5 aylık hamile. Çiftin ‘Alin’ adını verecekleri kızları yakında dünyaya gelecek. Ali Ağaoğlu’nun doğum hediyesi hazır. Torununa 280 metrekarelik lüks daire hediye edecek.

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