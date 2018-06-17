Ali Gürbüz başpehlivan oldu: Teşekkürler
Kırıklareli'nden düzenlenen güreş oyunlarında başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
Kırklareli’nin Kavaklı Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
Kavaklı korusunda yapılan organizasyona, yaklaşık 130 güreşçi katıldı.
Yarı final ve final müsabakalarında zaman zaman etkili olan sağanağa aldırış etmeyen başpehlivanlar, mücadelelerini sürdürdü.
Finalde İsmail Koç’u yenen Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.
Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, Trakya’nın güreşi çok sevdiğini söyledi.
Er meydanının güzel müsabakalara sahne olduğunu ifade eden Gürbüz, olumsuz hava koşullarına rağmen güreşleri izleyen seyircilere teşekkür etti.
Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe, Cocu'yu getirmek için gün sayıyor
Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörlerini karşılamak için gün sayıyor.
Cristiano Ronaldo bu hareketi neden yapıyor?
Cristiano Ronaldo, gollerinden sonra yaptığı sakal hareketi ile kime, ne mesaj vermek istiyor?
Nefes kesen maçta kazanan taraf Danimarka!
FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nun kritik maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Messi'li Arjantin, İzlanda duvarını aşamadı!
Son Dünya Kupası finalisti Arjantin, Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan İzlanda ile 1-1 berabe
Fenerbahçe'ye sürpriz isim! Menajeri İstanbul'da
Teknik Direktör Phillip Cocu’nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.
Soçi'deki gol düellosunda Ronaldo resitali!
2018 Dünya Kupası C grubu açılış maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.