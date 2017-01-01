Ali Haydar Örtül kendisini avukat olarak tanıttı, bilgisayar tamircisi çıktı
Haber merkezimize neredeyse her gün gelen tehdit maillerine bir yenisi eklendi. Artık normalleşen bu mailler haber değeri taşımıyor. Ancak bu sefer ki kendisini avukat olarak tanıtan bir yalancı olunca okurlarımızı uyarmak istedik.
Bir bilgisayar tamircisi olan, son zamanlarda da internette arama motoru optimizasyonu işleri ile ilgilenen Ali Haydar Örtül, editor@haberaktuel.com mail adresine bir haber için ulaştı ve kendisini avukat olarak tanıttı. Bununla da yetinmedi, Haber Aktüel'i dava etmekle tehdit etti. Foyası kısa sürede ortaya çıkan Örtül için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden suç ihbarında bulunduk. Hafta içerisinde de yayın grubu avukatımız Ahmet Yılmaz tarafından hem yalan olmadığı halde yalan haberle suçlandığımız için, hem ilgili kanun hükümlerince haber kaynağımızı açıklamak zorunda olmadığımız halde haber kaynağını açıklamak için zorlandığımız için, hem de Örtül'ün avukat olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığı için Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.
Çünkü; Basın Kanunu'nun 12. maddesine göre süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.
Çünkü; TCK'nın 267/1 maddesi hükmünce basit iftira suçu cezası, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Yalan haber iftirasının sonucuna katlanılmalıdır.
Çünkü; Örtül kendisini avukat olmadığı halde avukat olarak tanıtarak hileye başvurmuştur. Bu durum, TCK’nın 158. maddesinde düzenlenmiştir.
Bunu neden yapıyoruz?
İnternet dünyasında kendisini polis, asker, savcı ve avukat olarak tanıtan sahtekarlar, binlerce vatandaşın dolandırılmasına neden oluyor. Haber merkezlerine, neredeyse her gün kendisini Örtül gibi "olmadığı halde" kendisini bir meslek mensubuymuş gibi tanıtan yalancıların mağduru olmuş vatandaşların haberleri düşüyor.
Bu bilgi içeren haberi yazıp yayınlayarak kendisini avukat olarak tanıtan Ali Haydar Örtül'ün gerek meslektaşlarımızı, gerek diğer vatandaşları mağdur etmesini önlemeyi amaçlıyoruz. Kendisini avukat olarak tanıtan Ali Haydar Örtül, Avustralyalı uzay bilimleri fizikçisi Dr. Alan Duffy tarafından yapılan "Aslında evren yok, en azından hiç olmamalıydı" değerlendirmesinin haberinden rahatsız olmuş ve haber merkezimizi tehdit etmeye karar vermiş. Ancak kendisini avukat olarak tanıtan Ali Haydar Örtül, ismini değiştirmeden yalandan ibaret bir mail gönderince çabuk deşifre oldu.
Meslektaşlarımızın kendisini avukat olarak tanıtan Ali Haydar Örtül'den böyle bir mail alması durumunda bizim yaptığımız gibi emniyette ihbarda bulunmasını ve hukuk danışmanları aracılığıyla davacı olmasını öneririz.
İŞTE O MAİL
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