Ali Haydar Örtül kendisini avukat olarak tanıttı, bilgisayar tamircisi çıktı

Giriş : 01.01.2017 / 20:34:00

01.01.2017 / 20:34:00 Güncelleme : 01.01.2017 / 20:45:52

Bir bilgisayar tamircisi olan Ali Haydar Örtül, haber merkezimize bir mail göndererek kendisini avukat olarak tanıttı.