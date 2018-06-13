Ali Koç: Aykut Kocaman'dan başkası olmaz
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç, Türk teknik direktör olacaksa bunun sadece Aykut Kocaman olacağını vurguladı.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sözleşme imzaadı. Comolli, sorulan soru üzerine verdiği cevapta Aykut Kocaman'la görüştüğünü onun kulübü çok sevdiğini bildiğini ancak konuyla ilgili son kararı yönetimin vereceğini söyledi. Başkan Ali Koç ise "Hoca eğer Türk olacaksa bu Aykut hocadan başkası olmayacaktır" dedi.
Ali Koç'un başkan seçilmesiyle sportif direktörlük sistemine geçen Fenerbahçe'de bu koltuğa da Fransız Futbol adamı Damien Comolli getirilmişti.
Başkan Ali Koç'un da hazır bulunduğu Ülker Stadı'ndaki basın toplantısında Comolli, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Koç ve Damien Comolli'nin açıklamaları şu şekilde:
Ali Koç:
"Kongre üyelerine teşekkürler"
Seçim dönemi bize göre bir demokrası şöleni oldu. Siyasi partilerin 1200-1300 kişiye kongre yaptığı bir yerde biz 21000 üyeyle bunu gerçekleştirdik. Bu da bizim için bir gurur tablosu oldu. Bu şölen de gösterdi ki Fenebrahçe çok farklı bir kulüp. Divan başkanımız Vefa Küöük'e de ayrı bir teşekkürü borç biliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenler vardı. Gerçekten kongre üyelerimize de teşekkür ediyorum.
1 haftadır ne yaptık? Çarşamba günü başladık çalışmaya... Önce personelimizle bir toplantı yaptık. Huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamını onlara hazırlamak bizim görevimiz. hiçbir konuyu önermekten, sormaktan çekinmemelerini istedik.
"Kocaman'la devam edip etmeme konusunda karar yönetimin"
Aykut Kocaman'la ben ve başkanımız ayrı ayrı birer kere görüştük. O kulübü çok seviyor, projelerini sevdim. Sonuçta ben kısa süredir buradayım. Bu konuda son karar yönetimin.
Ali Koç:
Hoca eğer Türk olacaksa bu Aykut hocadan başkası olmayacaktır
Damien Comolli:
Gerek Türkiye gerek yurtdışında teknik direktör piyasasına hakimiz. Yabancı teknik adamlarla ilgili de çalışma yaptık. Hangi teknik adam boşta, hangisi takımınd aayrılmak istiyor hepsini biliyoruz. Türk bir hoca olursa bu Aykut Kocaman olacak.
Fernandao'nun satışının kulüp için daha dorğu olduğunu düşündüğümüz için bunu yaptık. Tamamen kulübün finansal çıkarlarını göz önünde tuttuk.
FANATİK
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